SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES

Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976), Numéro national d’identification : 20006045700013,

Contact : Le Président Monsieur Mohamed MAJANI, Hôtel de Ville de Mamoudzou, BP 01 – Rue du Commerce, 97600 Mamoudzou, FRANCE.

Courriel : charlotte.verges@cadema.yt. Code NUTS : FRY50.

Adresse(s) internet :

Adresse principale :https://www.marches-securises.fr

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autre : EPCI

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Environnement

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté d’Agglomération de Dembeni-Mamoudzou

II.1.2) Code CPV principal

90511200

II.1.3) Type de marché

Services

II.1.4) Description succincte

Marché de collecte de la CADEMA

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché

15000000 euros

II.2) DESCRIPTION

LOT N° 1

II.2.1) Intitulé : Secteur CADEMA nord (Hauts-Vallons, Kaweni, Mamoudzou)

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90511200

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY5

II.2.4) Description des prestations

Secteur CADEMA nord (Hauts-Vallons, Kaweni, Mamoudzou)

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 40%

Qualité

Valeur technique : 60%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 2

II.2.1) Intitulé : Secteur CADEMA centre (Cavani, Doujani, M’tsapéré, Passamainty, Vahibé)

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90511200

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY5

II.2.4) Description des prestations

Secteur CADEMA centre (Cavani, Doujani, M?tsapéré, Passamainty, Vahibé)

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 40%

Qualité

Valeur technique : 60%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 3

II.2.1) Intitulé : Secteur CADEMA sud (Tsoundzou I, Tsoundzou II, Tsararano, Ironi Bé, Dembeni, Iloni, Hajangoua, Ongojou)

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90511200

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY5

II.2.4) Description des prestations

Secteur CADEMA sud (Tsoundzou I, Tsoundzou II, Tsararano, Ironi Bé, Dembeni, Iloni, Hajangoua, Ongojou)

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 40%

Qualité

Valeur technique : 60%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 4

II.2.1) Intitulé : Communication

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

32584000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY5

II.2.4) Description des prestations

Communication

II.2.5) Critères d’attribution

Prix : 50%

Qualité

Valeur technique de l’offre (conformité au CCTP) : 25%

Valeur créative de l’offre : 25%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique

L’avis concerne l’établissement d’un accord-cadre

IV.1.6) Enchère électronique

IV.1.8) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure

Référence de l’avis au JO : 2019/S234-573852 du 04 décembre 2019

IV.2.8) Informations sur l’abandon du système d’acquisition dynamique

IV.2.9) Informations sur l’abandon de la procédure d’appel à la concurrence sous la forme d’un avis de préinformation

SECTION V : ATTRIBUTION

LOT N°1 / Marché N°20200012 : Attribué

Intitulé : Secteur CADEMA nord (Hauts-Vallons, Kaweni, Mamoudzou)

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

28 février 2020

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 4

Nombre d’offres reçues par voie électronique : 4

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

ENZO TECHNIC RECYCLAGE, Numéro national d’identification : 06630946900014, 8 allée Lauragais Kaweni, 97600, Mamoudzou ,

FRANCE. Code NUTS : FRY50.

Le titulaire est une PME : oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : Offre la moins chère : 3749130 / la plus chère : 64726150 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°2 / Marché N°2020013 : Attribué

Intitulé : Secteur CADEMA centre (Cavani, Doujani, M’tsapéré, Passamainty, Vahibé)

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

28 février 2020

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 3

Nombre d’offres reçues par voie électronique : 3

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

ENZO TECHNIC RECYCLAGE, Numéro national d’identification : 06630946900014, 8 allée Lauragais Kaweni, 97600, Mamoudzou , FRANCE. Code NUTS : FRY50.

Le titulaire est une PME : oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : Offre la moins chère : 3749130 / la plus chère : 6472615 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°3 / Marché N°20200014 : Attribué

Intitulé : Secteur CADEMA sud (Tsoundzou I, Tsoundzou II, Tsararano, Ironi Bé, Dembeni, Iloni, Hajangoua, Ongojou)

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

28 mars 2020

V.2.2) Informations sur les offres

Nombre d’offres reçues : 3

Nombre d’offres reçues par voie électronique : 3

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

Maore Assainissement et Propreté (MAP), Numéro national d’identification : 79796803900017, 17 vallée 3 longoni, 97690, Koungou ,

FRANCE. Code NUTS : FRY50.

Le titulaire est une PME : oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

Estimation initiale du montant : non_renseigne

Valeur totale : Offre la moins chère : 4211675 / la plus chère : 4504642 euros

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°4 : Infructueux

Intitulé : Communication

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n’a pas été attribué

Aucune offre ou demande de participation n’a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché

V.2.2) Informations sur les offres

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mayotte Les hauts du Jardin du Collège , 97600 Mamoudzou MAYOTTE. Tél. +33 269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269611856. Adresse internet : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction des recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours

Tribunal Administratif de Mayotte Les hauts du Jardin du Collège , 97600 Mamoudzou MAYOTTE. Tél. +33 269611856.

E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr.

Fax +33 269611856.

Adresse internet :

http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

09 mai 2020