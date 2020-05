Des masques gratuits pour chaque habitant de Mayotte

La Poste a commencé l'envoi de centaines de milliers de masques à destination de la population. L'objectif, c'est que chacun ait le sien, bio et lavable, avant la fin de la semaine, et le porte pour sortir.

“Il n’y a pas un seul autre territoire qui offre un masque à chacun de ses habitants” vante le préfet, soucieux de montrer ce qu’a la démarque “d’exceptionnel”.

Pour le délégué du gouvernement, il s’agit de “répondre à l’urgence du territoire” où l’épidémie de Covid19 circule rapidement avec quelque 50 nouveaux cas par jour. Dans ces conditions, non seulement “le déconfinement n’est pas pour tout de suite” selon le préfet qui doit faire un point de situation jeudi, mais surtout “il faut accroître nos capacité à mieux protéger la population” selon lui.

Pour cela, la préfecture et le conseil départemental ont mobilisé des fonds européens pour acheter à Madagascar auprès d’une société française 450 000 masques en tissu “grand public”, bio et lavables. Ces masques s’ajoutent aux 60 000 commandés à des artisans locaux par le Département et aux 7000 masques offerts par la région Ile de France.

Ainsi “tous les Mahorais auront un masque à la fin de cette semaine. Avec un masque, vous réunissez les conditions pour endiguer la circulation du virus. (…) Nous pensons que distribuer un masque à chaque habitant de Mayotte c’est lutter contre ce virus” insiste le préfet.

Avec la distribution postale, quelque 200 000 habitants devraient ainsi être touchés. Chaque boîte aux lettres recevra une enveloppe de 5 masques en tissu, car c’est la moyenne d’habitants par foyer à Mayotte. “Les autres habitants, nous les toucherons par les CCAS” précise le préfet. Les comités communaux d’action sociale seront aussi mobilisés pour les foyers de plus de cinq personnes qui n’auraient pas assez de masque.

Par ailleurs, le Département a passé commande en Chine de près d’1,3 millions de masques, dont 800 000 masques chirurgicaux et 100 000 masques FFP2. Ces dispositifs médicaux sont destinés aux personnels soignants et aux personnels du Département en première ligne face au virus, comme ceux des PMI.

“Le mot d’ordre, c’est qu’à chaque fois qu’on sort de chez soi, on porte un masque” clame le préfet. Aucune obligation n’est toutefois à l’ordre du jour, les autorités comptant sur le bon sens et le civisme de chacun.

Y.D.