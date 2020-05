Déconfinement : “Encore un effort !”, encourage le préfet de Mayotte

La préfecture rappelle le report du déconfinement à Mayotte. “L’évolution de la situation épidémiologique a conduit le Gouvernement à différer les mesures de déconfinement, en fonction du diagnostic territorial, compte tenu des critères suivants : indicateurs syndromiques d’évolution de l’épidémie, capacité locale de l’offre de soin, capacité à tenir localement les objectifs de tests.

Le département de Mayotte est classé « rouge » en raison des tensions du système hospitalier, déjà fortement sollicité, classant le département en zone de « circulation élevée

de l’épidémie sur le territoire ».

Si le 11 mai ouvre, dans la plupart des départements de métropole, un nouveau chapitre par la mise en place du plan de déconfinement, la prolongation du confinement à Mayotte est nécessaire, avant une reprise protégée et responsable de la vie sociale.

Présentant la stratégie nationale de déconfinement devant les sénateurs, le Premier ministre s’est engagé à « faire un point le 14 mai pour envisager l’assouplissement du confinement ».

D’ici là, il est impératif de respecter le confinement et les gestes barrières, qui constituent

des actes de civisme, une démarche individuelle au service de la collectivité, et notamment

des plus fragiles.”

Jean-François Colombet dit pouvoir compter sur les Mahorais, “sur leur implication dans leur propre sécurité, pour réussir cette phase délicate.

Il faut encore tenir !”