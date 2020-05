Covid-19 : 98 nouveaux cas, 988 au total

Un plus haut jamais atteint de 98 nouveaux cas ce samedi. "Même sans signes de la maladie, vous pouvez être porteur du virus !", rappelle l'ARS Mayotte.

Situation épidémiologique :

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 988

Patients officiellement guéris (mise à jour le 08 mai) : 492

Hospitalisation de patients Covid-19 au CHM : 45, dont 9 en réanimation, et 28 en médecine (dont 1 en réanimation néonatale)

Nombre de retour à domicile (après hospitalisation) : 118

Décès (depuis le début de la crise covid) : 11

“Le laboratoire public du CHM et le laboratoire privé Troalen renforcent progressivement leur capacité de tests, pour répondre aux demandes des médecins hospitaliers et libéraux, avec un objectif : atteindre puis dépasser une capacité de 300 tests/jour”, indique l’ARS.

“Afin de conserver une importante capacité d’accueil au CHM, l’ARS de Mayotte et l’ARS de la Réunion ont décidé, en étroite collaboration avec les établissements hospitaliers publics et privés de l’océan indien, de faire jouer la solidarité intra régionale : les évacuations sanitaires vers la Réunion libèrent des lits à Mayotte, permettant d’accueillir à Mayotte tous les patients dont l’état de santé l’exige, dans de bonnes conditions de sécurité et de qualité des soins.”