Covid-19 : 36 nouveaux cas, soit 890 au total, un décès supplémentaire

"Même sans signes de la maladie, vous pouvez être porteur du virus!", alerte l'ARS de Mayotte au regard du nombre de personnes asymptomatiques. Se laver les mains et toucher son visage le moins possible sont des réflexes à avoir en permanence

Situation épidémiologique

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 890

Patients officiellement guéris (mise à jour le 08 mai) : 492(soit plus de la moitié)

Hospitalisation de patients Covid-19 au CHM : 35, dont 9 dans le service de réanimation (dont 1 en réanimation néonatale)

Nombre de retour à domicile (après hospitalisation) : 112

Décès (depuis le début de la crise covid) : 11

Devant la proportion importante des personnes asymptomatiques parmi les cas identifiés, l’ARS encourage les habitants de Mayotte, jeunes et moins jeunes, “à respecter les gestes qui sauvent : se laver souvent les mains à l’eau et au savon et respecter une distance d’1M ou mieux 1,5 m avec les personnes qui ne vivent pas sous votre toit. Il faut éviter à tout prix de transmettre la maladie aux personnes fragiles (personnes âgées, femmes enceintes, personnes atteintes de maladies chroniques (diabète, hypertension, obésité), …). Depuis l’introduction du virus sur le territoire, plus de 4000 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM et par le laboratoire privé.