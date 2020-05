Sur les barges, un protocole sanitaire “sérieux” assure le Département

Accusé par son ancien président de ne pas mettre en oeuvre de mesures barrières sur les barges, le Conseil départemental s'en défend et détaille les mesures mises en oeuvre à bord des navires du STM.

Dans une lettre ouverte, le conseiller départemental de Pamandzi, ancien président du CD Daniel Zaïdani s’en prenait à la majorité en exercice, l’accusant de ne pas mettre en place de mesures barrière sur la barge. “Aucune mesure de précaution pour lutter contre le coronavirus n’a été déployé dans « nos » navires qui embarquent des milliers de passagers chaque jours” écrivait-il notamment.

Des propos que l’exécutif local tient à démentir dans un communiqué qui détaille les mesures prises par le STM.

“Le Conseil départemental rappelle que les questions liées à l’information et à la sensibilisation des usagers ont été sa préoccupation première dès la mi-mars avec la pose de bâches (le 11 mars) sur les gestes barrières, la diffusion de spots en mahorais et en français, une sensibilisation des salariés du STM et même de certains usagers ….

S’agissant d’une véritable crise sanitaire, un équipement rapide des navires et des gares en savons et solutions hydro-alcooliques a été assuré, de même qu’une désinfection quotidienne des barges dans des créneaux horaires qui gênent le moins possible les usagers. La limitation de la capacité d’accueil des barges a été mise en place. Parler de l’absence de protocole relève donc d’une dommageable méconnaissance des dispositifs instaurés…

Depuis la mise en place du confinement, mesures accentuées par le couvre-feu général, le nombre des rotations a été diminué logiquement en lien étroit avec le représentant de l’Etat, les déplacements étant de fait beaucoup moins nombreux. Le Président du conseil départemental a d’ailleurs mis en place la gratuité de la barge pour les piétons et les véhicules de soignants et des forces de sécurité durant cette période.

Depuis quelques jours, nous observons à Mayotte un phénomène de déplacements en augmentation, alors même que la date officielle du déconfinement n’est pas officiellement connue. Si le Conseil départemental se met en ordre de marche pour préparer ce déconfinement dans les meilleures conditions depuis de longues semaines, il ne peut être tenu pour responsable – malgré des messages répétés de l’Etat comme des autorités sanitaires – du non-respect de ces mesures qui se traduisent effectivement par des affluences excessives aux heures de pointe.”