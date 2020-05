La CADEMA enquête sur vos habitudes de déplacement

L’objectif est de mieux connaître les pratiques des salariés, leurs besoins et suggestions concernant leurs déplacements domicile-travail, et soutenir les employeurs dans le cadre des évolutions réglementaires liées à la loi d’orientation des mobilités validée en novembre 2019. Il s’agit également de trouver des solutions de mobilité complémentaires au projet de transport collectif urbain « CARIBUS » dont le démarrage des travaux d’aménagement prévu initialement en juin est reporté au second semestre 2020.

La concentration des administrations et équipements structurants sur le territoire de la CADEMA induit des déplacements domicile-travail vers Mamoudzou centre et Kawéni le matin, qui se diffusent le soir vers les différentes communes de Grande Terre.

“Ces déplacements effectués majoritairement en voiture sont responsables de l’engorgement du centre de Mamoudzou et de Kawéni, des embouteillages chroniques sur le réseau routier du Grand Mamoudzou, de départs de plus en plus matinaux, et de retours de plus en plus tardifs, de temps de plus en plus long passé dans nos véhicules, de pollution atmosphérique, de retards des véhicules d’urgence…”, constate la CADEMA.

C’est pourquoi la communauté d’agglomération propose aux habitants de répondre au questionnaire mis en ligne. Les réponses au questionnaire sont anonymes. Cette enquête va s’échelonner de mai à septembre 2020 afin de pouvoir collecter le maximum de réponses.