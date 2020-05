Nouvel épisode de grandes marées cette semaine

Les marées suivantes, intégrant le phénomène de subsidence, sont attendues :

> mercredi 6 mai 2020 : une marée de 4m11 à 15h35,

> jeudi 7mai 2020 : une marée de 4m27 à 16h13,

> vendredi 8 mai 2020 : une marée de 4m31 à 16h52.

La préfecture rappelle que les conditions météorologiques peuvent en accentuer l’impact

et demande aux habitants de Mayotte de mettre en œuvre les consignes de sécurité

suivantes :

– Tenez-vous au courant du niveau des marées et de l’évolution de la situation météorologique sur le site de Météo France.

– Dans le cadre des déplacements dérogatoires autorisés, circulez avec précaution en bord de mer en adaptant votre vitesse.

– Ne vous engagez pas sur une route fermée à la circulation.

– Les accès aux plages sont strictement interdits.

– Si vous habitez en bord de mer :

– protégez vos biens face à la montée des eaux (installer des batards d’eau,

relever les mobiliers),

– coupez l’électricité, l’eau et fermez les bouteilles de gaz,

– préparer votre kit d’urgence (médicaments, vêtements, alimentation, etc.),

– si nécessaire, évacuez vos habitations et gagnez les lieux d’accueil prévus par votre mairie.

– Écoutez les consignes de sécurité.