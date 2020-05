Crise économique : une indemnisation de 4 millions d’euros pour l’activité partielle

Les crises économiques et leurs aides aux versements tardifs, Mayotte connaît. Cette fois, les dossiers semblent traités rapidement si l'on en croit le 1er point d'étape dressé par la préfecture.

Le préfet Jean-François Colombet avait dressé le tableau de la fragilité du tissu économique mahorais fait majoritairement de Très Petites Entreprises (TPE) qui remboursent toujours les prêts d’honneur souscrit en 2018, “ce qui explique l’intérêt modéré pour le Prêt Garanti par l’Etat”. Parmi les mesures fortes de soutien aux entreprises, plusieurs ont été sollicitées et versées.

Le fonds de solidarité : 824 très petites entreprises (TPE) mahoraises ont d’ores et déjà bénéficié du 1er volet du fonds de solidarité (jusqu’à 1500 € par entreprise) pour un montant total versé de 1.181.327 euros.

L’activité partielle des salariés: 1.354 entreprises ont été retenues afin de bénéficier du dispositif d’activité partielle pour 12.515 salariés concernés. 996 demandes d’indemnisations ont été reçues et validée pour 6 657 salariés et un montant d’indemnisation de 4.065.035 €. Les montants effectivement versés aux entreprises à ce jour s’élèvent à 2,14 M€ millions.

Les prêts garantis par l’État : 187 entreprises vont bénéficier de prêts bancaires garantis par l’Etat pour un montant total de 28,2 M€. 32 prêts ont déjà été versés pour plus de 6M€. En complément, les banques ont accordé 777 reports d’échéances de prêts bancaires en cours. Plusieurs entreprises ont bénéficié de la médiation bancaire.

Les reports des charges fiscales et sociales : 116 entreprises ont bénéficié de reports de charges sociales pour un montant de 2,2 M€, 28 entreprises ont bénéficié d’un report de charges fiscales pour plus de 306 K€ et 9 entreprises ont bénéficié de reports de décades douanières pour 1,9 M€.

Les crédits d’impôts : plus de 700 000 euros ont été versés aux sociétés pouvant bénéficier du remboursement anticipé du CICE

Pour plus d’informations sur ces mesures rendez-vous sur le portail de l’Économie, des

Finances, de l’Action et des Comptes publics.