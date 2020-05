Covid-19 – Point d’activité de La Poste du 5 mai

La Poste continue à s’organiser pour élargir le nombre de points de contact ouverts en respect des mesures barrières et le déploiement des équipements de protection. Ainsi, les bureaux de poste de Passamainti, Coconi et Kani-keli ouvriront à partir du 6 mai.

Comme elle l’avait fait début avril, La Poste se prépare pour le versement des prestations sociales du 6 au 15 mai et se met en situation “de répondre aux besoins des clients allocataires clients de La Banque Postale dans les meilleures conditions possibles. L’affluence des bureaux augmentant significativement chaque début du mois à cette occasion, les opérations de Western Union ne seront pas accessibles.

Les horaires d’ouverture et les services assurés seront adaptés et réajustés en fonction de la fréquentation des bureaux de poste.

La liste des établissements ouverts au 6 mai 20 est effective sous réserve de fermetures temporaires soudaines qui interviennent en raison de la situation sanitaire.

Des mesures sanitaires intégrées et appropriées par tous les postiers

“ La Poste a mis en place toutes les mesures de protection pour les postiers sur l’ensemble de ses établissements. Les gestes barrières sont installés et appropriés par les postières et postiers et les aménagements de locaux sont effectifs. Par ailleurs, les entreprises de nettoyage sont à l’œuvre pour l’entretien et la désinfection des locaux.”

La Poste remercie ses clients de bien vouloir respecter strictement les mesures barrières, les conditions nécessaires à leur protection et à celle des chargés de clientèle. C’est le respect de ces mesures par tous qui permettra chaque jour l’ouverture effective de chacun des bureaux de poste. Les postiers sont mobilisés pour accueillir et servir tous les clients, les mesures barrières mises en place pour les protéger peuvent cependant allonger le temps d’accès aux services.