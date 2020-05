Des masques dès le 11 mai pour les PME mahoraises

Avec un peu de retard sur la métropole, les petites et moyennes entreprises (11 à 50 salariés) de Mayotte pourront commander des masques lavables pour leur personnel dès le 11 mai. 10 millions de ces masques ont été commandés par le gouvernement, en plus de ceux commandés en local par l'ARS et la préfecture.