Covid-19 : 53 nouveaux cas, soit 739 au total, et 3 nouveaux décès

Situation épidémiologique :

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 739

Patients officiellement guéris (mise à jour le 02.04) : 352

Hospitalisation de patients Covid-19 au CHM : 44 dont 9 dans le service de réanimation (dont 1 en réanimation néonatale)

Nombre de retour à domicile (après hospitalisation) : 96

Décès (depuis le début de la crise covid) 9*

* Les 2 décès supplémentaires annoncés par Jérôme Salomon, directeur général de la santé, sont en cours de réexamen afin de reclasser, ou non, ces deux patients parmi les cas Covid +.

“3 nouveaux décès sont à déplorer ce jour, portant le total de décès liés au coronavirus à 9. Ils concernent deux personnes admises en réanimation et une personne hospitalisée en médecine au Centre Hospitalier de Mayotte. Deux des personnes décédées hier avaient moins de 60 ans.

Lire le bulletin-informations-covid-29-05-05-20

De nombreux cas asymptomatiques mais aussi des cas graves !

La grande majorité des personnes touchées par le coronavirus à Mayotte ne présentent pas de signes d’inquiétude pour leur santé. Pour autant, même asymptomatiques, elles peuvent transmettre la maladie à des personnes plus fragiles autour d’elles, notamment au cours des gestes de la vie quotidienne.

Tout le monde peut être touché par le virus : on enregistre l’hospitalisation de personnes sans antécédents médicaux. L’ARS recommande donc la plus grande vigilance et appelle chacun, même en l’absence de symptômes, à respecter la distanciation physique et à appliquer les gestes barrières. C’est aujourd’hui la seule manière de protéger ses proches.