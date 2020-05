Adresse postale : “Devoir à la maison”

Dans le cadre du dispositif « Devoirs à la maison », un partenariat a été mis en place entre l’Académie de Mayotte et La Poste. Il a pour objectif d’assurer, dans des conditions exceptionnelles, la continuité pédagogique pour 4.760 élèves de 3ème, CAP et Terminale éloignés du numérique.

Le dispositif partenarial entre le rectorat et La Poste est déployé au sein des établissements du secondaire de l’Académie de Mayotte en garantissant le bon retour à l’envoyeur.

Il s’agit en premier lieu d’assurer une transmission des devoirs préparés par les professeurs aux parents d’élèves des collèges et lycées qui n’ont pas d’accès aux outils numériques à plusieurs reprises pendant la période de confinement.

“Afin d’éviter les déplacements des parents et des professeurs, les devoirs sont imprimés, mis sous plis chez un imprimeur et adressés par courrier postal aux élèves.

Les facteurs et factrices sont ainsi chargés de distribuer les différents livrets aux familles identifiées comme étant éloignées des dispositifs numériques. Les devoirs préparés dans les établissements respectent toutes les mesures de protection édictées par le Gouvernement (pas de contact ni de signature…).

Plus de 4300 devoirs ont d’ores et déjà été distribués au domicile des élèves.

Et dans un second temps, le retour postal des devoirs réalisés par les élèves sera acheminé gratuitement: “Une fois le devoir reçu et réalisé par l’élève, les familles peuvent retourner ce dernier aux professeurs, gratuitement, sous enveloppe à l’adresse suivante : Dispositif « Devoir à la maison» – Libre Réponse 40027 et le nom de l’établissement.”