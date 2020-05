ORGANISME ACHETEUR :

Compte de la Ville de Sada auprès du BOAMP

Correspondant : BAMANA Anchya, Place de l’Hôtel de Ville, 97640 Sada – Mayotte, FRANCE.

Tél. +33 269620808. Fax +33 269621254. Courriel : a.antoine@mairiedesada.fr. URL : http://www.mairiedesada.yt

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

Maîtrise d’oeuvre pour la construction de vestiaires sur le stade de football de MANGAJOU

Type de marché : Services : Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques

Lieu principal d’exécution : Place de l’Hôtel de Ville 97640 SADA

Durée du marché ou délai d’exécution : 18 mois.

Durée de validité des offres : 120 jour(s)

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation propre des opérateurs économiques : Voir le règlement de la consultation

Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir le règlement de la consultation

Capacité technique :

Formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir le règlement de la consultation

Conditions propres aux marchés de service : La prestation est réservée à une profession particulière. La présence d’un architecte

habilité à déposer un permis de construire est obligatoire

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Date limite de réception des offres :

Vendredi 22 mai 2020 – 12:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Avis de marché BOAMP n° : 20-59344 (envoyé le 30 avril 2020).