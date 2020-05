Vers une quarantaine obligatoire en métropole pour les voyageurs arrivant de Mayotte

Le gouvernement a décidé samedi en conseil des ministres la prolongation de l’urgence sanitaire jusqu’au 24 juillet. Le ministre de la Santé Olivier Véran l’a justifié en expliquant : « Si nous devions relâcher tous nos efforts à compter du 11 mai, il y a fort à parier que tous ces efforts, réalisés admirablement, auraient été vains ».

Le projet de loi prorogeant l’état d’urgence, comporte des alinéas additionnels, de lutte contre la propagation du virus alors que beaucoup de départements sont déconfinés ce 11 mai. Pour éviter une 2ème vague, plusieurs cas de mises en quarantaine sont évoqués dans le projet de loi.

L’alinéa 4 de l’article 2 concerne particulièrement les outre-mer. Les personnes arrivant sur le territoire national ou dans une collectivité des DOM-TOM ou en Corse, devront être placées en quarantaine ou en isolement, si elles viennent “d’une zone de circulation de l’infection”. Mais sont également concernées les personnes arrivant de l’une de ces collectivités d’outre-mer, pour peu que le virus y circule. Or, parmi les DOM, seule Mayotte est actuellement en rouge, parce que concernée par la circulation du virus.

Un décret doit fixer les modalités de la quarantaine

Seront placées en quarantaine les personnes qui entrent sur le territoire national ou en Outre-mer et qui ne sont pas porteurs du virus. Les modalités seront définies par un décret qui précisera la durée, les conditions d’accès aux biens essentiels, le suivi médical.

Et seront placées en isolement, les personnes déclarées positives, mais sans mesures contraignantes. « Le gouvernement a fait le choix de la confiance et de la responsabilité, il n’a pas pris de dispositif législatif pour imposer l’isolement à quelqu’un qui le refuserait et qui serait malade sur le territoire national », a indiqué Olivier Véran. Le malade aura le choix de s’isoler chez lui, « ce qui entraînera le confinement de tout le foyer pendant quatorze jours », ou bien de s’isoler dans un des hôtels réquisitionnés par l’Etat.

Donc, en l’état actuel de l’épidémie à Mayotte, devenue un des seuls trois départements où circule le virus avec Paris et le Val d’Oise, tous les voyageurs qui s’envoleront pour la métropole après la réouverture de l’aéroport, seront placés en quarantaine ou à l’isolement*. On ne sait pas si les personnes qui ont déjà contracté la maladie sont épargnées par ces mesures, l’immunité n’est en tout cas pas encore prouvée à 100%.

Une seule solution donc: sortir du rouge.

Le projet de loi doit être examiné à partir de lundi au Sénat, puis par l’Assemblée nationale, pour une adoption définitive dans la semaine.

Anne Perzo-Lafond

* Dimanche soir, le président de la République a indiqué que la France n’imposera pas de quarantaine à “toute personne, quelle que soit sa nationalité, en provenance de l’UE, de la zone Schengen ou du Royaume-Uni“. On attend donc une modification du projet de loi