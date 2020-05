La FEDOM met en place un questionnaire pour les entreprises du secteur touristique des Outre-mer

La crise sanitaire sans précédent qui touche actuellement le territoire Français impacte fortement le tissu économique des outre-mer, déjà fragile en raison de ses spécificités (insularité, éloignement, étroitesse des marchés, etc.) et tout particulièrement le secteur du tourisme au sens très large (restauration, hôtellerie, transport, agences de voyages, activités de loisirs etc.).

Afin de mieux appréhender et donc de mieux défendre les difficultés rencontrées par l’ensemble du secteur touristique des outre-mer, la FEDOM – avec l’aide de ses adhérents – a mis en place un questionnaire spécifique au secteur du tourisme. Pour y répondre, cliquer ici.

“Le questionnaire a été élaboré de manière à permettre aux entreprises de l’ensemble des territoires (aussi bien des DROM que des COM y compris du Pacifique) d’y répondre”, explique la FEDEOM.