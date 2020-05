Des conditions d’attente sans distanciation au cabinet de radiologie

Il n’y a pas que les murengue qui provoquent des regroupements. Nous avons reçu ce lundi le témoignage d’un patient du centre de radiologie, qui rapporte des attentes de consultations sans précautions de distanciations.

« Nous sommes au seul cabinet de radiologie de Mamoudzou et nous devons attendre dans un espace d’attente fermé sans aucune mesure d’hygiène et de sécurité: la distanciation est impossible, les patients n’ont pas tous un masque, et il n’y a pas de gel hydroalcoolique. » La photo transmise l’atteste, les personnes attendent leur tour sans filtre en amont. Les poignées de portes qui ne sont pas à battants, ne seraient pas nettoyées régulièrement.

Comme pour une distribution alimentaire, l’ouverture de la grille le matin provoque une ruée pour obtenir un rendez-vous et prendre un ticket. La personne qui nous contactés est elle-même malade et donc fragilisée en cas de contagion au Covid. « Une personne âgée toussait mais ne portait pas de masque ! »

Les conditions d’accueil n’ont donc pas été modifiées alors qu’il s’agit d’un cabinet de radiologie, un lieu où se côtoient donc des malades. Et toujours selon notre témoin, l’accueil ne délivre pas de message de distanciation, ni de recommandation sur un recours aux appels téléphoniques pour prendre des rendez-vous.