Déconfinement: reprise des vols commerciaux pas avant le 2 juin à Mayotte

Les liaisons commerciales ne reprendront pas avant le 2 juin “voire le 9 juin”, a expliqué le préfet Jean-François Colombet devant les médias ce lundi. Il s’agit de protection sanitaire du territoire. Les liaisons Mayotte-Paris ne reprendront donc pas avant cette date, et quant à la quarantaine à l’arrivée en métropole, le préfet s’en remet logiquement au projet de loi actuellement en débat au Sénat, et qui sera présenté à l’Assemblée nationale et voté dans la semaine.

L’ouverture de l’aéroport aux vols commerciaux est la 3ème étape d’un séquencement présenté par le préfet au gouvernement ce lundi matin. Il comprend l’assouplissement progressif des règles à partir du 18 mai, dont les activités de plein air. Les restaurants pourraient ouvrir avant la métropole, dès le 25 mai, toujours avec des conditions sanitaires strictes, “afin de soutenir l’activité économique, dont les TPE sont dans une situation très difficile”. Nous y reviendrons.

A.P-L.