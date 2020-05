Covid 19 : 36 nouveaux cas, soit 686 en tout, davantage d’hospitalisations

Situation épidémiologique:

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 686

Patients officiellement guéris (mise à jour le 02.04) : 352 (soit 51%)

Hospitalisation de patients Covid-19 au CHM : 37, dont 6 en service de réanimation Nombre de retour à domicile (après hospitalisation) : 96

Décès (depuis le début de la crise covid) : 6

Depuis l’introduction du virus, près de 3400 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM et par un laboratoire privé de Mayotte.

Le virus circule activement sur l’ensemble du territoire, dans tous les villages et dans tous les milieux.

“L’ARS insiste sur la nécessité de respecter le confinement qui n’est ni facile ni agréable. Mais plus que jamais, il s’impose – avec le respect des mesures barrières – comme la mesure de protection la plus efficace contre la propagation du virus. C’est la seule solution pour réduire le nombre quotidien de nouveaux cas chaque jour à Mayotte.”

“J’ai des symptômes qui me font penser au COVID (fièvre, toux, difficultés à respirer, perte de l’odorat et du goût) : où puis-je me faire prescrire l’examen ? Où puis-je me faire dépister ?”

– Vous êtes suivi par un médecin libéral ?

Contactez-le par téléphone en lui décrivant vos symptômes. Selon les cas, il vous proposera une consultation (à son cabinet ou par téléconsultation) et vous délivrera une ordonnance. Il vous suffira ensuite de vous rendre au laboratoire pour vous faire prélever. Pour ne pas contaminer d’autres personnes, n’allez pas directement au cabinet médical.

– Vous ne connaissez pas de médecin ?

Rendez-vous au Centre médical de référence le plus proche de chez vous (Mramadoudou, Kahani, Dzoumogné, Dzaoudzi, Urgences du CHM) ; une filière covid y a été mise en place et vous serez pris en charge dès votre arrivée

Dans l’attente du résultat, il faut limiter au maximum les contacts avec votre entourage, porter un masque et vous isoler à domicile.

Si vous présentez des difficultés respiratoires, appelez immédiatement le SAMU – Centre 15.

Consulter le bulletin-informations-covid-04.05-20