Le président Soibahadine échange avec Emmanuel Macron sur la crise à Mayotte, dont sa commande de masques

Le président du Département est toujours bien aux commandes. C’est en tout cas ce que traduit le communiqué sur l’entretien en visioconférence de Soibahadine Ibrahim Ramadani avec le président Emmanuel Macron, en présence du préfet de Mayotte et du président de l’association des maires.

Il a notamment demandé l’appui du chef de l’Etat sur l’acheminement rapide des 850.000 masques commandés par le Département, « car ils vont jouer un rôle essentiel dans les semaines à venir », a mentionné Soibahadine Ramadani.

Il fut évidemment question de l’effort du Département en distribution alimentaire ou auprès des très petites entreprises, ou encore sur l’allègement des taxes d’octroi de mer sur les produits de lutte contre les deux épidémies, de dengue et de Covid.

Mais il s’agissait surtout de rappeler « la situation sanitaire préoccupante de Mayotte », en stade 3 de l’épidémie, « avec une progression rapide et désormais locale du nombre de cas ». Sur la question de l’immigration clandestine des Comores et les craintes d’une circulation renforcée du virus, le président a demandé « une vigilance accrue dans cette période très sensible ».

Enfin, a été demandé « une mobilisation des fonds du Contrat de Convergence et de transformation pour que les grands investissements (piste longue, port…) puissent se traduire dans des délais qui ne s’alourdissent pas encore ».