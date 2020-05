Le directeur de la police nationale blessé lors d’une opération contre un murengue

Points d’orgue de l’allègement du confinement et vecteurs potentiels de transmission du virus, les murengues se sont multipliés ces deux derniers week-end. Ce samedi soir, plusieurs centaines de jeunes étaient regroupés notamment à Koungou, Mtsapéré, Kawéni et Tsoundzou. Une multiplication des points de rencontre que la préfecture a voulu stopper. Une opération a donc été initiée sur Tsoundzou, avec la participation du Directeur territorial de la police nationale, Jean-Marie Cavier, et engageant notamment 3 pelotons de gendarmerie.

Mais lorsqu’ils interviennent dans la soirée ce samedi, c’est une pluie de cailloux qui les attendent, « une quantité invraisemblable de pierres s’est abattue sur nous, il y a eu certainement des fuites, car nous nous sommes alors retrouvés face à des centaines de jeunes. Nous avons tiré des grenades lacrymogènes, environ 400 », nous explique un des participants qui souhaite garder l’anonymat.

Un affrontement sans merci s’en est suivi, « ça a duré jusqu’à 3 heures du matin, nous n’avons pas cédé. Les voyous en face nous demandaient de partir, mais le directeur a répliqué ‘la rue c’est la République, l’ordre sera rétabli’ ». C’est alors qu’une pierre est venu frapper Jean-Marie Cavier à la jambe, qui a dû partir pour les urgences. Il s’en tire avec plusieurs points de suture. Neuf gendarmes ont également été blessés.

Au milieu de l’embrasement général, le Somaco de Tsoundzou a été particulièrement ciblé, « ils ont défoncé le mur avant de le piller ! »

Un constat inquiétant sur le désordre ambiant, contre lequel la police se dit engagée : « Nous sommes déterminés à ne rien laisser passer. Ces voyous nous trouverons toujours face à eux ». D’autres opérations de ce type seront menées, assure-t-elle.

Un des meneurs a été arrêté, nous indique-t-on, d’autres interpellations seraient en cours.

A.P-L.