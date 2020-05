Covid-19 : 54 nouveaux cas, soit 650 en tout, “l’épidémie s’intensifie à Mayotte”

Situation épidémiologiste:

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 650

Patients officiellement guéris (mise à jour le 2 mai) : 352

Hospitalisation de patients Covid-19 au CHM : 31, dont 5 dans le service de réanimation

Décès (depuis le début de la crise covid) : 6

L’ARS livre ce constat : “Avec 54 nouveaux cas supplémentaires diagnostiqués samedi 2 mai, l’épidémie de coronavirus s’intensifie à Mayotte. On fait plus de tests et on trouve plus de cas positifs parmi les tests réalisés.

Si les formes les plus graves de la maladie restent rares, le virus est désormais présent dans tous les villages et dans tous les milieux.

Loin de préconiser un relâchement du confinement, l’ARS insiste sur la nécessité, faute de vaccin ou de traitement efficace, de protéger les personnes âgées ou malades, en restant à distance les uns des autres, en se lavant fréquemment les mains à l’eau et au savon, en portant un masque chaque fois que l’on se rend dans un endroit où le respect des distances est difficile ou impossible.”