Covid-19 : 57 nouveaux cas, soit 596 au total et deux nouveaux décès

Situation épidémiologique :

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 596

Patients officiellement guéris (mise à jour le 2 mai) : 328

Hospitalisation de patients Covid-19 au CHM : 29, dont 4 dans le service de réanimation

Décès (depuis le début de la crise covid) 6*, soit 2 décès supplémentaires, survenus les 16 et 18 avril. “Ils ont été annoncés hier par Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Les tests réalisés sur les deux patients concernés, âgés de 72 et 82 ans s’étaient révélé négatifs, en dépit de signes évocateurs de la maladie. L’ARS procède, en lien avec le CHM, à un réexamen minutieux des dossiers des patients, afin de reclasser, ou non, ces deux patients parmi les cas covid+.”

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a classé depuis jeudi le département de Mayotte en zone « rouge », “considérant 2 critères : l’intensité de la circulation du virus et la tension dans le secteur hospitalier”, explique l’ARS.

“La démarche de déconfinement, qui sera engagée en métropole à partir du 11 mai, sera pour cette raison retardée à Mayotte.

30 cas nouveaux ont été signalés le 30 avril et 27 supplémentaires le 1er mai. Deux nouveaux décès ont été déplorés, dont l’un chez un patient de 48 ans seulement. L’épidémie poursuit sa progression.

L’ARS, en coopération étroite avec Santé publique France et le CHM, s’est fixé deux priorités : protéger les plus fragiles et pouvoir soigner davantage de malades.

L’ARS augmente le nombre de tests et les moyens du suivi des cas contacts

Plus de 3100 tests ont été réalisés à Mayotte depuis le début de la crise sanitaire. Et le nombre des tests réalisé chaque jour augmente, grâce à la mobilisation des laboratoires de Mayotte. Plus encore que le nombre de tests, le pourcentage de tests positifs et parmi ceux-ci, le nombre des personnes qui vont devoir être prises en charge en milieu hospitalier, sont plus particulièrement suivis par l’ARS.

D’une capacité quotidienne de 100 tests il y a un mois, nous sommes passés à une capacité de 300 tests par jour aujourd’hui. Elle sera encore renforcée pour atteindre 400 tests quotidiens, ce qui permettra de tester toutes les personnes qui présentent des symptômes, les personnes fragiles et les cas contacts des personnes touchées.

L’équipe chargée de la recherche des cas contacts autour des cas confirmés, pour identifier et protéger les plus fragiles, a été et sera encore renforcée.”