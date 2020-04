Transports scolaires – Carla Baltus: “Nous demandons que tous les collégiens aient un masque”

Alors que la rentrée scolaire pointe timidement le bout de son nez, la question du transport scolaire se pose avec le problème majeur d’y imposer des mesures de sécurité sanitaire. Les primaires ne sont pas concernés, mais dans le cas où les collèges ouvriraient le 18 mai comme dans tous les départements colorés en vert pour avoir contenu l’épidémie, il faut anticiper.

Nous avons interrogé Carla Baltus, à la tête de Carla Mayotte Transports Baltus: “les déclarations nationales indiquent qu’il y aura des masques pour tous les français à partir du 11 mai, donc si tous les collégiens en ont, il n’y aura pas de problème. Nous devrons par contre utiliser que la moitié des capacités de nos bus.”

Les chauffeurs sont évidemment pris en compte: “Nous avons mis en place un process pour notre personnel, masques, matériel de désinfection des bus et gel hydro-alcoolique. Si dans les grands bus, les chauffeurs sont isolés et protégés, ce n’est pas le cas dans les plus petits pour lesquels nous cherchons une solution.”