Poursuite de la chute des prix à la pompe

La chute de la demande mondiale consécutive à l’arrêt des économies et des déplacements continue d’impacter fortement les prix du pétrole à la baisse. Accentuée par la mésentente entre pays producteurs de pétrole (OPEP) sur l’opportunité d’une diminution de la production à la hauteur de celle de la demande.

Les cotations des produits pétroliers importés sont en baisse de 46,73 % pour

l’essence sans plomb et le mélange détaxé, de 37,93 % pour le gazole et le pétrole

lampant, et de 55,54 % pour le G.O Marine. Les prix à la pompe reflètent cette évolution à la baisse, tempérée par une parité Euro/Dollar plus défavorable.

Ainsi, à partir du 1er mai, les prix à Mayotte sont de :

Supercarburants sans plomb : 1,27 € / litre (- 11 cents par rapport à avril)

Gazole : 1,06 € / litre (-10 cents)

Pétrole lampant : 0,59 € / litre (-13 cents)

Mélange détaxé : 0,74 € / litre (-11 cents)

GO Marine : 0,68 € / litre (-9 cents)

La bouteille de gaz de 12kg est de 20,50 euros (-2,50 euros)

Les prix des produits pétroliers à Mayotte sont fixés en application des dispositions du code de l’énergie, notamment ses articles R. 671-23 à R. 671-37 et par un arrêté interministériel de méthode du 5 février 2014.

En application de ce dispositif de régulation des prix, le préfet a signé l’arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er mai 2020.

Evolution des prix et des produits pétroliers importés à Mayotte

• Essence : – 156 $ la tonne sur 1 mois soit – 46,73 % ( – 363,27 $ sur 2 mois)

• Gazole ; – 129,02 $ la tonne sur 1 mois – 29,74% ( – 273 $ sur 2 mois)

• Pétrole lampant : – 129,02 $ la tonne sur 1 mois – 29,74% ( – 273 $ sur 2 mois)

• Mélange détaxé : – 156 $ la tonne sur 1 mois soit – 46,73 % ( – 363,27 $ sur 2

mois)

• G.O marine : – 100 $ la tonne sur 1 mois soit – 32,77% ( – 182,10 $ sur 2 mois)