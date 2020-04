L’UDAF Mayotte condamne les Murengue, “un danger pour toute la population”

Pour l’UDAF de Mayotte, la situation est préoccupante, les familles étant “extrêmement inquiètes” : « Le non respect des mesures de confinement et des gestes de barrière contribuent forcément à cette augmentation inquiétante des cas dans notre département. »

L’UDAF observe ce « phénomène nouveau » d’organisation tous les soirs de “Mourengués”, « plusieurs centaines des jeunes qui se regroupent les soirs autour d’un jeu de boxe traditionnel, alors que nous somme en période de confinement ».

L’UDAF de Mayotte condamne « avec la plus grande fermeté » l’organisation de ces Mouringués, ainsi que toute action qui met en échec l’ensemble des mesures de confinement. Elle fait un appel solennel aux auteurs et organisateurs en leur demandant « de revenir à la raison. Il s’agit d’une question de santé publique sur un territoire déjà fragilisé. L’attroupement des personnes reste un moyen facile pour la propagation de l’épidémie. C’est un véritable danger pour eux, mais également pour toute la population. »

L’UDAF de Mayotte en appelle aux autorités, « les contrevenants doivent être sévèrement sanctionnés », en n’écartant pas « la responsabilité des parents pour l’organisation ». Elle est convaincue que « « les parents, les villageois et les religieux ont un grand rôle à jouer pour raisonner les auteurs de ces événements. C’est pourquoi en attendant la mise en place d’une réflexion qu’elle a initiée, l’UDAF compte sur l’implication urgente de tous. Elle propose que les religieux (imams) avec la collaboration des parents et des autorités sanitaires, diffusent des messages (de paix, de santé, religieux, de raison, de respect à la communauté) tous les soirs à travers les micros des mosquées. Un message commun peut être mis en place au niveau local et être diffusé dans l’ensemble des vecteurs médiatiques (radio, télévision etc)”.