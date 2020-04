Trois braqueurs d’un Douka Be placés en détention

Trois co-auteurs présumés du braquage survenu le 21 avril ont été identifiés, arrêtés et incarcérés. Deux complices sont activement recherchés.

“Le 21 avril 2020, vers 18 heures 45, le Douka Be Mangrove de Kawéni était victime d’un vol à main armée commis par 5 individus armés de machettes dont certains agissant le visage dissimulé. Il était dérobé des caisses enregistreuses, des bouteilles d’alcool, des cigarettes ainsi que des téléphones portables appartenant à des employés qui avaient été agressés physiquement par les mis en cause” rappelle le parquet de Mamoudzou dans un communiqué. Selon le procureur, l’enquête du commissariat de Mamoudzou a permis “d’interpeller deux des auteurs successivement les 22 et 23 avril 2020. L’un des deux individus est de nationalité française et l’autre de nationalité comorienne en situation irrégulière sur le territoire.”

Placés en garde à vue, les deux complices ont reconnu leur participation et ont été mis en examen le 24 avril ” pour menace de mort et vol avec arme en bande organisée” puis placés en détention provisoire.

Deux individus recherchés

A la suite de quoi “un mandat de recherche était délivré par le magistrat instructeur à l’encontre d’un troisième individu de nationalité française ayant participé aux faits. Ce dernier était interpellé et placé en garde à vue le 26 avril 2020. A l’issue de sa présentation devant le juge d’instruction, il était mis en examen pour menace de mort, vol avec arme en bande organisée et vol aggravé. Il était également placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.”

Deux suspects restent dans la nature mais font l’objet de recherches de la part des autorités.

“Dans les semaines et les mois à venir, les investigations vont se poursuivre aux fins de préciser l’implication de chacun des mis en examen dans la commission des faits et d’interpeller leurs co-auteurs” conclut le parquet.