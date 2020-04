Deux marchés de producteurs ouverts pour le Ramadan

La Ville de Mamoudzou en lien avec la CADEMA, la CAPAM, et ses partenaires institutionnels, informe la population que deux marchés de producteurs seront exceptionnellement ouverts durant le mois de ramadan.

La population sera accueillie :

– A Kawéni, sur le parking de la place du Sénat rue de la Poste, les mardis et samedis de 9h à 12h, par l’Association des Maraîchers de Kawéni ;

– A Passamainty, sur le parking en face de la Croix-Rouge près de la mosquée de Vendredi, les jeudis de 10h à 15h, par le GVA de Mamoudzou.

En raison du contexte sanitaire actuel, l’accès aux marchés est soumis à des consignes strictes :

– Se limiter à une seule personne par foyer (même adresse) ;

– Se munir de son attestation de déplacement dérogatoire ;

– Apporter votre sac de courses personnel (ainsi que votre gel et masque si vous en avez) ;

– Respecter les consignes de sécurité sanitaire :

§ distance minimale de 2 mètres entre chaque personne,

§ tousser dans son coude,

§ se laver régulièrement les mains ;

– Respecter les consignes sanitaires du marché :

§ respecter les consignes affichées et écouter les organisateurs,

§ se laver les mains à l’entrée,

§ respecter le sens de circulation unique,

§ respecter les barrières et marquages

§ ne pas toucher les produits.

La Ville et ses partenaires étudient l’ouverture d’autres marchés durant le ramadan.