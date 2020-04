Covid-19 : 27 cas supplémentaires, soit 460 au total, un patient sorti de réanimation

Mayotte continue sa course en tête des DOM. Le nombre de cas quotidien continue à osciller entre 20 et 30. Un point positif, un patient est sorti de réanimation. Le non respect du confinement met en danger les personnes à risque

Situation sanitaire

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 460

Hospitalisation au CHM : 36, dont 4 patients dans le service de réanimation

Patients officiellement guéris (réactualisé le 27 avril) (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début des symptômes) : 235, soit la moitié des cas déclarés

Décès : 4

Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 2700 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.

Consulter le bulletin-informations-covid-28-04-20

Qui sont les personnes les plus à risque ?

Certaines personnes ont davantage de risques de développer des formes graves de la maladie COVID-19 :

 les personnes âgées de 65 ans et plus,

 les patients aux antécédents cardiaques ou respiratoires

 les personnes diabétiques

 les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée

 les malades atteints de cancer sous traitement

 les personnes obèses

Mais dans l’absolu, tout le monde est susceptible d’attraper le coronavirus. Même en l’absence de signes (fièvre, toux, difficultés à respirer), on peut être porteur du virus et le transmettre à ses proches. C’est donc une responsabilité individuelle et collective que de rester chez soi, de limiter ses déplacements et d’appliquer, au quotidien, les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres.