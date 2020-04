Report du Yelewajazz Festival

En raison de la crise sanitaire qui touche aujourd’hui le monde entier et des incertitudes qui en découlent, l’association Yelewajazz, a décidé de reporter la prochaine édition du Yelewajazz Festival qui devait se dérouler du 16 au 21 juin prochains.

La sixième édition de ce grand rendez-vous des acteurs et amateurs de musiques à Mayotte aura donc lieu à une date ultérieure. “Grâce à votre soutien, l’équipe d’organisation est mobilisée pour assurer le succès de cette prochaine édition et répondre aux attentes nombreuses que le public a d’ores et déjà exprimées.”