Le conseil départemental met en avant ses actions dans un magazine spécial Covid-19

De la distribution des colis aux aides économiques en passant par tout le volet solidaire ou sanitaire, il revient sur les initiatives conduites par l’exécutif, mais aussi dans les deux délégations de Paris et la Réunion.

On y retrouve les témoignages du préfet de Mayotte, de la directrice de l’Agence régionale de santé, du Grand Cadi et de l’Assemblée départementale des jeunes, après une introduction du président Ibrahim Soibahadine Ramadani: « Qu’il s’agisse des aides économiques – une enveloppe exceptionnelle de 14 millions d’euros -, de la distribution des colis alimentaires en lien avec les CCAS et les associations spécialisées, des mesures sanitaires (livraison de solution hydro-alcoolique, de savons et de masques), de la gratuité de la barge pour les piétons, les véhicules de personnel médical, de forces de l’ordre, le Conseil départemental est plus que jamais pleinement mobilisé, à vos côtés ».

Cette publication ne sera – exceptionnellement – disponible qu’en ligne. Elle est accessible sur le site du département, avec un encart spécial Covid-19 d’informations relatives à l’action départementale dans cette crise.

L’occasion aussi, à travers cette publication, de saluer et de remercier comme il se doit les nombreux agents mobilisés au Conseil départemental, dans les collectivités… pour faire face aux attentes des usagers dans cette période si complexe.