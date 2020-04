Grosse coupure d’eau sur une partie de l’île

La Mahoraise des Eaux informe sa clientèle que suite à un incident technique sur l’usine de production d’Ourouvéni, des perturbations ont lieu ce jour, lundi 27 Avril 2020 sur les villages de Passamainty, Tsoudzou 1 et 2 de la commune de Mamoudzou, le village d’Ongoujou de la commune de Dembeni ainsi que sur tous les villages des communes de Sada et de Bandrélé.

“Afin d’assurer un retour à la normale le plus rapidement possible, il est demandé aux usagers de ne pas consommer plus d’eau que nécessaire, le retour à la normale étant prévu en fin d’après-midi.

Nous conseillons aux clients lors de la remise en eau de :

– Laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire.

– De faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi-journée suivant la remise en eau.

La direction vous présente ses excuses pour le désagrément occasionné par ces perturbations.”