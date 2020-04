Covid-19 : la Croix-Rouge sur tous les fronts à Mayotte

L’aide alimentaire

L’aide alimentaire permet la fourniture de bons d’achat aux personnes les plus démunies. Au 23 avril 2020, environ 2 200 familles en ont déjà été bénéficiaires. Cependant, ce dispositif dimensionné dans un contexte « hors crise » ne répond pas pleinement aux besoins actuels de la population. Les mesures de confinement engendrent des conséquences dramatiques et ce principalement pour l’accès à une alimentation en quantité suffisante. Ainsi, la Croix-Rouge française travaille à la mise en place de nouvelles modalités d’intervention afin d’apporter une réponse massive aux besoins alimentaires toujours grandissants et pressants et dans un souci d’inconditionnalité de l’aide.

Accès à l’eau

Depuis le début de la crise, la Croix-Rouge française est mobilisée sur l’accès à l’eau autour de 34 bornes fontaines réparties sur l’ensemble du territoire et identifiées/priorisées avec l’ARS. Des ateliers de sensibilisation portant sur les gestes barrières, les conduites à tenir en cas contamination et les symptômes du Covid-19 sont organisés en parallèle des distributions d’eau potable. Ce sont donc 6 équipes de 4 personnes qui sont déployées chaque jour pour informer et distribuer gratuitement de l’eau.

Rappelons que Mayotte est également touché par une épidémie de dengue. Un travail de vulgarisation et de prévention est réalisé afin que la population puisse différencier les deux maladies.

Centre d’hébergement spécialisé

Situé à Tsararano, le centre d’hébergement spécialisé (CHS) a pour objectifs de mettre à l’abri et de procurer un suivi sanitaire et social des personnes atteintes du Covid-19 sans gravité, étant dans l’incapacité de s’isoler à leur domicile en raison de leurs conditions de vie (promiscuité, habitat insalubre, etc…), hébergées en centre d’hébergement collectif ou encore sans domicile fixe.

L’admission au CHS s’effectue sur la base d’une évaluation sociale précise et après adhésion de la personne.

Les résidents peuvent être accueillis 7/7J, 24/24H. Ils sont accompagnés par une équipe d’infirmières assurant le suivi des soins, et des travailleurs sociaux en charge de l’admission et de l’accompagnement social au quotidien. Des bénévoles sont également mobilisés chaque jour pour assurer le bon fonctionnement du centre. Ils apportent un soutien à l’équipe professionnelle auprès des résidents (vie quotidienne, restauration, conciergerie) dans le respect des mesures de distanciation sociale préconisées. Une veille de nuit est également assurée par 2 bénévoles-secouristes afin de réaliser les gestes de premiers secours en cas d’urgence.

Les Établissements sociaux et médicaux sociaux

Afin de protéger au mieux ses salariés et les personnes accompagnées, la Croix-Rouge française a renforcé l’ensemble des mesures de sécurité au sein de ses établissements sociaux et médico-sociaux dans le respect des dispositions prises par les pouvoirs publics. Elle est ainsi en mesure de maintenir les activités suivantes :

– Au quotidien, les infirmières et aides-soignantes du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) prodiguent leurs soins d’hygiène et de confort à 46 patients (30 personnes âgées et 16 personnes en situation de handicap) ;

– Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) maintient sa permanence téléphonique dédiée aux demandes d’hébergement d’urgence par les professionnels ;

– La Maison Relais continue l’accompagnement social auprès de ses résidents ;

– La Vestiboutique est fermée au public mais l’activité liée aux demandes d’aide vestimentaire d’urgence est assurée. Plusieurs colis ont ainsi été préparés pour des personnes du centre pénitentiaire de Majicavo et pour des résidents du CHS.

La Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien (PIROI)

Outre son projet de coopération régionale en gestion des risques de catastrophes naturelles, l’équipe de la PIROI à Mayotte est également pleinement mobilisée aux côtés de la délégation de la Croix-Rouge française à Mayotte.

Une cellule territoriale de coordination des opérations a été mise en place afin de faciliter la gestion des activités sur le département et de permettre un lien continu avec la cellule de coordination des opérations au niveau zonal océan Indien et le Centre Opérationnel de la Croix-Rouge française (Paris).

La PIROI apporte également un soutien logistique à l’ensemble du dispositif.

La Croix-Rouge française remercie l’ensemble de ses partenaires (institutionnels et privés) pour leur soutien constant ainsi que les bénévoles et salariés de l’association pour leur mobilisation et engagement remarquables qui permettent de venir en aide aux mahorais dans le besoin.

La Croix-Rouge française a besoin de vous pour aider les plus fragiles, il est donc possible d faire des dons sur : www.croix-rouge.fr – Urgence COVID-19