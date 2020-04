Covid-19 : 26 nouveaux cas, soit 380 au total

Situation sanitaire

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 380

Hospitalisation au CHM : 28, dont 3 (-1) dans le service de réanimation

Patients officiellement guéris (mise à jour le 24 avril) : (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début

des symptômes), 144

Décès : 4

Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 2500 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.

Afin d’augmenter la capacité à réaliser des tests, le laboratoire de biologie privé installé à Mayotte effectue dorénavant un certain nombre de tests, en parallèle de ceux réalisés au CHM.

L’ARS rappelle la nécessité de protéger les anciens et les malades

Le coronavirus est désormais présent dans toutes les communes de Mayotte.

Chez la plupart des personnes infectées, la guérison interviendra après une grosse semaine, sans complications ni séquelles. Mais d’autres n’auront pas cette chance : plus âgés, obèses, diabétiques ou hypertendus, ils souffriront de formes plus sévères de la maladie, devront être hospitalisés, pris en charge en réanimation, subir ensuite une longue convalescence…

Devant la proportion importante des personnes asymptomatiques parmi les cas identifiés, l’ARS encourage les habitants de Mayotte, jeunes et moins jeunes, à respecter les gestes qui sauvent : se laver souvent les mains à l’eau et au savon et respecter une distance d’1m ou mieux 1,5 m avec les personnes qui ne vivent pas sous votre toit.

En respectant ces gestes, chacun contribuera à éviter de colporter le virus et protégera ainsi la vie et la santé des membres de sa famille, de ses amis, de ses voisins, pendant le mois du Ramadan, période de fête et de partage