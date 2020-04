Bon Ramadan à tous !

Malgré le ciel menaçant en soirée, le mince croissant de la Nouvelle lune est apparu à beaucoup, inaugurant la nuit du doute pour tous les musulmans de Mayotte et le top départ d’un Ramadan spécial cette année.

Comme souvent en métropole et ailleurs dans le monde, le Ramadan aura commencé la veille, les autorités religieuses ayant décidé à Mayotte de conserver la méthode ancestrale d’observation des astres plutôt que d’obéir aux calculs astronomiques. Ce que nous avions résumé par « la lune ou le boulier », et pour lequel le Coran semble souple, « « Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les hommes dans la bonne direction et leur permettre de distinguer la Vérité de l’erreur. Quiconque parmi vous aura pris connaissance de ce mois devra commencer le jeûne… » (Coran, al-Baqara, 2 : 185).

Le Ramadan cette année sera confiné. Comme les fidèles chrétiens à Pâques devant leur église fermée, les musulmans ne pourront se rendre à la mosquée, et devront partager leur futari de rupture de jeûne en famille et non avec de nombreux convives.

Au cours de ce mois, les musulmans ne doivent pas manger, boire, fumer et avoir des relations sexuelles de l’aube au coucher du soleil. Les fundis préconisent cette année d’en profiter pour lire et prier encore plus que de coutume.

Le conseil français du culte musulman « appelle les responsables musulmans à maintenir les mosquées fermées et invite les fidèles à accomplir leurs prières chez eux, jusqu’à nouvel ordre. Les repas de rupture du jeûne sont également impactés par les mesures en vigueur pour limiter la propagation du virus (respect strict des gestes barrières, du confinement et de la distanciation sociale) »

De son côté, le préfet de Mayotte invite à respecter les consignes de sécurité et les gestes barrière, et « à ne pas rendre visite aux voisins ou à la famille. » Plusieurs clips ont été tournés invitant à « vivre sa foi sans mettre en danger les autres et nous-mêmes ».

Il n’y aura pas non plus de marché Ramadan cette année, notamment à Mtsapéré et à Majicavo Dubaï, le préfet n’ayant autorisé que les marchés alimentaires, conformément aux consignes nationales. L’interrogation demeure sur la période qui court à partir du 11 mai lors du déconfinement progressif national.

Bon Ramadan à tous !

A.P-L.