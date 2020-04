Désinfection de la mairie, de la poste et des écoles à Pamandzi

À ce titre, la société STN interviendra sur l’Hôtel de ville, les CCAS, l’Agence postale et sur la Police Municipale les Vendredi: 24/04/20 – 01/05/20 – 08/05/20 – 15/05/20, de 8h à 16h. À ce titre, les bâtiments concernés seront fermés à ces dates afin de faciliter le traitement.

Ces interventions concerneront également les établissements scolaires. Les interventions seront réalisées en fonction de la date d’ouverture des écoles qui sera retenue pour l’ensemble du département.

Il est également rappelé que compte tenu de la crise sanitaire et de la période du mois de Ramadan, les services communaux fonctionneront de façon restreinte de 7h30 à 12 heures comme suit :

I- Hôtel de ville

1) SERVICES COMPTABILITE/RESSOURCES HUMAINES/ADMINISTRATION

GENERALE : fermés au public

2) ETAT CIVIL : un service minimum sera assuré, seules les déclarations de naissance, décès et retrait des passeports et CNI sont acceptées

3) SERVICE URBANISME : Service minimum assuré pour les questions d’adressage

4) SERVICE SCOLAIRE : fermé au public

II- Services techniques : Service assuré avec un système de rotation

III- Police Municipale/ASVP : Service assuré à 100%

IV- Bibliothèque : fermée au public

V- Service Animation/Périscolaire : Services fermés au public

VI- Cyberbase : Fermé au public

VII- Agence postale : Service minimum assuré

Une cellule de veille communale est mise en place depuis le début du confinement. Il est composé des cadres et élus.

Par ailleurs, des masques de protection, du gel désinfectant et des gants sont à la disposition de l’ensemble des agents communaux. Ainsi, le port de masque et la désinfection régulière des mains sont fortement recommandés.