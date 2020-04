IDENTIFICATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE (EPCI) :

Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO)

Place Zoubert Adinani – Annexe Technique de Mroalé – BP 35 – 97680 Tsingoni

Tél : 02-69-63-76-76. Mail : h.aly@3co-mayotte.fr

POUVOIR ADJUDICATEUR :

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Centre-Ouest.

PROCÉDURE DE PASSATION :

Marché passé selon une procédure adaptée en application des articles R. 2124-1 et R. 2323-4 du code de la commande publique.

OBJET DU MARCHÉ :

Missions d’accompagnement et de conseil à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI.

Il s’agit d’un marché de prestations intellectuelles concernant une prestation de missions d’accompagnement et de conseil dans le cadre de la volonté de la Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO) et suite au transfert effectif de la compétence GEMAPI à exercer cette compétence. Cela comprendra une phase d’état des lieux et de diagnostic, une phase de proposition des modes de gestion et de comparaison des scénarii, une phase de présentation et de restitution et une phase d’assistance à maitrise d’ouvrage dans la mise en œuvre du mode de gestion choisi et dans les possibilités de financement.

MODALITÉ DE FINANCEMENT :

Fonds propres de la Communauté de Communes du Centre-Ouest.

NOMBRE ET CONSISTANCE DES LOTS :

Le marché est à lot unique et découpage en 5 phases. Code CPV principale : 75200000 et 71800000-6

CRITÈRES ET JUGEMENT DES OFFRES :

Les critères suivant seront utilisés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse :

– La valeur technique des prestations, les référence, l’expérience : 50 %

– Le prix des prestation : 40 %

– Le délai des prestations : 10 %

DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES :

Cent quatre-vingt jours (180 jours) à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION ET DEMANDES D’INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Retrait du DCE uniquement sur le site : http://www.marches-securises.fr à compter du 24 avril 2020.

POUR LES DEMANDES D’INFORMATIONS :

Mr Hassad ALY

Chargé d’études environnement, déchet, GEMAPI et énergie

Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO) – Mayotte

Place Zoubert Adinani – Annexe Technique de Mroalé – BP 35 – 97680 Tsingoni

Tél : 02 69 63 76 76. h.aly@3co-mayotte.fr

DATE LIMITE DE REMISE DE L’OFFRE :

29 mai 2020 à 11h (heure de Mayotte) sur le site : http://www.marches-securises.fr

DATE D’ENVOI DE L’AVIS À LA PUBLICATION :

24 avril 2020