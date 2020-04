A Mamoudzou, l’opposition réclame la tenue d’un conseil municipal

Comme nous l’avions mentionné, si la campagne des municipales n’est plus en cours, elle est juste suspendue, et c’est compliqué de faire la part des choses.

Cependant, neuf élus d’opposition au maire Mohamed Majani à Mamoudzou, réclament des mesures d’à propos dans le contexte d’un déconfinement peu tenu, notamment : « De multiples actes déviants sont constatés quotidiennement dans la commune : la tenue de Mouringue, l’organisation de matchs de foot, la vente informelle des produits agricoles en bord de route, l’achat de pétrole par des administrés en rang serrés au mépris des gestes barrières anti-coronavirus, etc. »

Les neufs élus tels que le premier adjoint basculé depuis dans l’opposition, Bacar Ali Boto, l’ancien maire Abdourahamane Soilihi, les conseillers départementaux Mariame Said et Chihaboudine Ben Youssouf, ou le LR Ambdilwahedou Soumaila, demande la tenue d’un conseil municipal « dans les 6 jours », pour débattre notamment des mesures de gestion depuis le début de la crise sanitaire, de détourner les indemnités de 45 conseillers municipaux au profit de l’aide alimentaire, de l’accompagnement des familles vulnérables et du « versement d’une prime exceptionnelle aux agents mobilisés pendant la crise.

Lire la Demande convocation CM Mamoudzou