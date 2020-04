Rentrée scolaire sous Covid : le “Oui, mais”, du SNUipp FSU

Le SNuipp-FSU Mayotte était en visioconférence avec le Recteur le 21 avril concernant le déconfinement et la reprise des cours à partir du 11 mai. Le compte rendu du syndicat est plutôt favorable à la reprise, tout en demandant que “les enseignants puissent également apprécier si leurs écoles respectent les conditions d’hygiène et sanitaires”.

Le communiqué du SNUipp-FSU reprend dans les grandes lignes ce que le recteur Gilles Halbout nous a indiqué ce mercredi. Il précise que “si la date du 11 mai est retenue, la reprise des enseignants aura lieu le 13 mai et celle avec les élèves le 14 mai”.

“Le Recteur assure que si dans une école, les conditions d’hygiène et sanitaires (masque, point d’eau, savon, gel hydro-alcoolique, gants, désinfection, …) ne sont pas respectées, elle ne rouvrira pas. Le ministère de l’Education Nationale établira un cahier des charges et le Recteur affirme que les recommandations du Ministre seront respectées et adaptées aux aléas locaux”.

Gestes barrière et effectifs inférieurs à 15 sont la norme, “ce dispositif faciliterait l’accueil des élèves et le respect des gestes barrières”, indique le syndicat, rapportant la teneur de l’échange. La pédagogie sera adaptée, “avec un regard particulier pour les élèves qui n’auraient pas bénéficié de la continuité pédagogique pendant le confinement”.

Les enseignants souffrant de maladies chroniques resteront sur un télétravail, les autres demandent à “apprécier si leurs écoles respectent les conditions d’hygiène et sanitaires”. Le personnel s’interroge aussi sur l’organisation de la pause méridienne qui doit se dérouler, elle aussi, dans le respect du cahier des charges.

“Le Recteur nous a assuré qu’il est conscient de la situation et qu’il ne prendra pas le risque de laisser une école ouvrir si les conditions dictées par le cahier des charges ne sont pas remplies.”

Le SNUipp-FSU Mayotte semble partagé, indiquant sa crainte que ce retour “mette en danger les enseignants, les élèves et la population, dans un contexte où le pic épidémique n’est même pas encore atteint”, en pointant la responsabilité des maires, qui “ne seront pas au rendez vous et que l’Etat ne pourra pas palier à leur irresponsabilité”.