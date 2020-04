Rentrée scolaire : l’inquiétude des maires de Mayotte (Actualisé)

Dans un communiqué bipolaire intitulé « Réouverture progressive des écoles le 11 mai 2020», les maires de Mayotte la subordonnent à la signature d’un protocole avec le rectorat et l’ARS, qui préciserait « les échéances de livraison des matériels et des dispositifs de protection sanitaire pour les élèves, les personnels des communes et les enseignants ».

Mais tout en posant cette condition, ils émettent l’éventualité que ces garanties n’existent « probablement pas avant le 11 mai ». Constat répété en plus négatif en conclusion, « pas de suite favorable », à moins de « conditions d’accueil optimales ».

Un « non, mais » qui pourrait cacher deux tendances chez les édiles sur ce sujet. On retient qu’un calendrier est exigé sur la dotation en matériel, on imagine que les autorités suscitées vont poser la même condition sur la propreté des écoles. On n’est donc pas au bout du tunnel…

Un maire nous a contacté ce matin pour signaler qu’il n’avait pas pu assister à l’audioconférence, “nous sommes plusieurs dans ce cas”, ce qui remettrait en question la légitimité du communiqué.

A.P-L.