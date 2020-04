Le conseil départemental à l’heure du déconfinement

Dès le début du confinement, le Département a mis en place un plan de continuité de l’activité (PCA). Il permet au Conseil départemental d’assurer les missions prioritaires, "dans le respect des consignes sanitaires garantissant la santé des agents mobilisés et l’accueil du public concerné". Et de mettre en place un plan de bataille en vue du 11 mai.

En vue d’une reprise progressive du travail, un comité de pilotage Covid-19 du département, réuni autour du Directeur général des services, a identifié dès le 9 avril une stratégie à adopter. Le 14 avril, de premières pistes de travail ont été présentées, avant d’être validées en comité de pilotage le 21 avril. Dans l’intervalle, une lettre de commande du président Soibahadine Ibrahim Ramadani avait missionné le directeur général adjoint Maoulana Andjilani pour préparer la reprise progressive et sécurisée des activités régulières du Conseil départemental dès le 11 mai prochain.

Un groupe de travail a été créé en ce sens, cette question a été évoquée lors du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) présidé par la conseillère Fatimatie Bintie Darouechi Razafinatoandro le 23 avril, et une réunion des directeurs de service doit traiter de cette question le 24 avril.

“Le « plan post Covid-19 » du Département devra identifier les mesures spécifiques de protection sanitaire incontournables pour la reprise et le maintien du travail en présentiel (dans les bureaux, ateliers ou autres lieux). Il s’agira de prévoir des mesures de protection adaptées aux missions, au niveau d’exposition au risque et de s’assurer de la pérennité des nouvelles pratiques ainsi adoptées et généralisées.”

La volonté affichée est de “conjuguer le dialogue social et la qualité du service rendu”. Les agents départementaux seront informés en primeur des modalités de cette reprise, laquelle fera aussi l’objet d’une large information en direction des usagers.