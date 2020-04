Des marchés alimentaires officiels ouvrent leurs étals

Pas de thym ni de garrigue comme le chantait Bécaud, mais des brèdes et du hanga (basilic mahorais) sur trois points de l’île.

Des marchés de producteurs seront organisés sur toute l’île. Les 3 premiers marchés de fruits et légumes ouvriront cette semaine:

– Le marché primeur du centre se tiendra au lycée de Coconi et ouvrira ce jeudi 23 avril de 9h à 12h, puis tous les mardi et jeudi matin pour les semaines suivantes. Ce marché compte 9 producteurs.

– Le marché primeur du Sud se tiendra sur le parking du pôle culturel de Chirongui. Il est ouvert tous les mardi et vendredi matin de 8h à 12h. Ce marché compte 8 producteurs. Un autre marché de vendeurs se tiendra également les mercredi et jeudi matin

– Le marché primeur de Kaweni se tiendra place du Sénat (au niveau de la poste de Kaweni) le mardi, le jeudi et le samedi matin de 9h à 12h. Ce marché compte 5 producteurs.

D’autres marchés sont en cours d’organisation, les lieux et dates d’ouverture vous seront communiqués dès que possible par les différents partenaires.

Merci de vous rendre au marché le plus proche de chez vous pour limiter les déplacements.

Consignes :

– Pensez à prendre vos sacs de courses pour limiter les surfaces en contact avec les aliments et les déchets superflus. Une seule personne par foyer. Seuls les vendeurs pourront toucher les produits.

– Respectez les gestes barrières : Les visiteurs doivent se laver les mains en entrant et en sortant du site. De l’eau et du savon seront mis à votre disposition.

– Respectez la distanciation sociale : Vous tenir à 1 mètre minimum des personnes qui vous entourent est le meilleur moyen pour protéger les agriculteurs, les organisateurs, les autres visiteurs et surtout vous-même !

– Respectez le sens de circulation et marquages. Merci de respecter cette règle surtout dans les files d’attente.

« Comptant sur votre civisme et votre sens des responsabilités, tous les partenaires seront heureux de vous retrouver sur les différents marchés primeurs de Mayotte. A vos cabas ! »