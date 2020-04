Covid-19: 13 cas supplémentaires, 339 au total

Situation sanitaire

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 339

Hospitalisation au CHM : 23, dont 4 patients dans le service de réanimation

Patients officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début des symptômes) : 125 (chiffre non réactualisé depuis 72 H)

Décès : 4

Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 2200 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.

Lire le bulletin-informations-covid-24-23-04-20

“Cessons de stigmatiser les malades du COVID-19 !”, interpelle l’ARS

“Le COVID-19 n’est pas une maladie honteuse, pas plus que la grippe ou qu’une autre affection. La stigmatisation et la mise à l’écart depuis quelques semaines des personnes touchées par le virus sont inacceptables et dangereuses pour toute la population de Mayotte, car elles entraînent :

– l’isolement social des personnes visées, qui sont ainsi privées des conseils pourtant essentiels en matière de prévention pour elles et leur entourage (confinement strict, distanciation sociale, gestes barrières) ;

– un retard dans la prononciation du diagnostic et la mise en place des soins ;

– un risque de circulation accrue du virus, les personnes malades hésitant à consulter par peur d’être mises à l’écart, voire chassées de leur logement.

L’ARS rappelle que ce virus, comme celui de la grippe, peut toucher tout le monde sans distinction, quelles que soient notre origine sociale, nos opinions, nos croyances ou notre couleur de peau. C’est donc toute la société mahoraise qui doit aujourd’hui se mobiliser ensemble et redoubler de solidarité pour lutter contre la propagation du virus sur l’île : les villes, les entreprises, les associations, le voisinage…

Cellule D’écoute Psychologique au CHM

– L’actualité liée à l’épidémie Covid-19 vous angoisse ?

– Vous vivez mal le confinement ? Vous ou l’un de vos proches êtes malades et vous avez des inquiétudes ?

– Vous êtes épuisé par le stress que vous vivez au travail ?

📞 Appelez le : 02.69.63.65.30 7j/7 de 8h à 20h

Des psychologues, psychiatres et aides-médico-psychologiques sont à votre écoute, en français, shimaoré et kibushi.