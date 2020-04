Réouverture des marchés alimentaires : Chirongui et l’interco du sud innovent

Les vendeurs de fruits et légumes y seront présents les mercredis et jeudis, de 8h à 12h. Les agriculteurs y seront présents avec leurs productions, les mardis et vendredis, de 8h à 12h. “La crise que nous traversons pour lutter contre la pandémie du virus Covid-19 et l’approche du ramadan a obligé les services dédiés à réfléchir à de nouvelles formes de commercialisation des produits alimentaires, permettant aux producteurs et vendeurs de continuer leurs activités”, indique la mairie.

Après de longues réflexions pour la mise en place de marchés dans le respect des gestes barrières et de toutes mesures nécessaires avec la pandémie, il sera donc possible pour les agriculteurs locaux de vendre leurs produits sur des marchés autorisés et réglementés. Il s’agira de marchés à effectifs réduits, avec un maximum de sécurité, ne pouvant avoir lieu que grâce à une collaboration des différents acteurs (agriculteurs, organisations de producteurs, communes, communauté de communes, CAPAM, préfecture…)

A ce jour, un marché est prévu à Chirongui, d’autres sont en cours de réflexion, avec une organisation plus complexe dans cette période. “Nous demandons à tous un effort de patience et il est rappelé de ne sortir qu’en cas de nécessité”.

Pour les clients souhaitant se rendre sur un marché, il est rappelé quelques consignes :

– Sortir uniquement si on est en bonne santé, un seul par foyer (même adresse)

– Se munir de son attestation de sortie dérogatoire

– Apporter votre sac

– Respecter les consignes de sécurité sanitaire : distance minimale de 1m entre chaque personne, tousser dans son coude, se laver régulièrement les mains

– Sur le marché : respecter les consignes affichées et écouter les organisateurs. Se laver les mains à l’entrée. Respecter le sens de circulation unique. Respecter les barrières et marquages. Ne pas toucher les produits.