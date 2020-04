Prélèvement à la source: il faut quand même déclarer ses revenus 2019

Pourquoi déclarer en 2020 mes revenus 2019 ?

– Pour déterminer si vous avez trop ou pas assez payé d’impôt sur les revenus 2019

En 2020, en principe vous payez à la source votre impôt sur les revenus de 2020. En 2019, vous avez payé à la source votre impôt sur les revenus de 2019.

En 2020, vous connaissez la totalité de votre revenu de 2019 ainsi que les éventuels changements de votre situation familiale. Vous devez donc déclarer vos revenus de 2019 en précisant votre situation familiale.

L’impôt sur les revenus 2019 sera calculé et comparé aux prélèvements à la source qui ont été effectués en 2019 : Si vous avez payé trop d’impôt avec le prélèvement à la source, l’excédent vous sera automatiquement remboursé sur le compte bancaire que vous avez communiqué, et si vous n’avez pas payé assez d’impôt avec le prélèvement à la source, vous devez régler le complément.

Si votre impôt correspond à celui prélevé à la source, vous n’avez rien à payer.

– Pour disposer de votre nouveau taux de prélèvement à la source qui sera appliqué à vos prélèvements à compter de septembre 2020

Actuellement, votre taux de prélèvement est calculé à partir de vos revenus et situation familiale de 2018 déclarés en 2019. Or, vos revenus et situation ont pu changer entre 2018 et 2019. Avec cette nouvelle déclaration, votre taux de prélèvement sera déterminé à partir de vos revenus et situation familiale de 2019.

Ce nouveau taux actualisé sera appliqué à vos revenus 2020 à partir de septembre 2020.

– Pour obtenir votre avis d’imposition des revenus 2019, document utile auprès de nombreux organismes

Comment effectuer sa déclaration ?

A Mayotte, le dispositif de « déclaration automatique » n’est pas mis en œuvre cette année. Vous devez obligatoirement effectuer votre déclaration d’impôts.

En principe, si votre résidence principale est équipée d’un accès à internet et quel que soit le montant de vos revenus, votre déclaration de revenus doit être réalisée par internet.

En déclarant par internet, vous bénéficiez de nombreux avantages :

vous bénéficiez immédiatement de l’estimation de votre impôt et d’un avis de situation déclarative ;

vous disposez d’un accusé de réception vous assurant que votre déclaration a bien été prise en compte ;

vous n’avez pas à vous déplacer surtout en cette période de confinement ;

; vous pouvez gérer votre prélèvement la source dès votre déclaration signée.

Toutefois, si vous estimez ne pas être en mesure de le faire, vous pouvez continuer à utiliser une déclaration papier.

– Comment déclarer par internet ?

En se connectant sur le site impots.gouv.fr sur différents supports de connexion (tablette, ordinateur, smartphone) :

– Comment se procurer une déclaration papier ?

Si vous avez déclaré sous format papier l’année dernière, vous recevrez votre déclaration papier à votre adresse, vraisemblablement pour la mi-mai.

Si c’est la 1ère fois que vous déclarez, sur le moteur du site impots.gouv.fr inscrivez « formulaire déclaration de revenus », imprimez le document, le compléter et le déposer, accompagné des pièces justificatives, dans la boite à lettres du Centre des finances publiques de BOBOKA à MAMOUDZOU.

Quel est le calendrier pour déclarer ?

Par internet/smartphone : au plus tard le jeudi 11 juin 2020

Par la déclaration papier : la déclaration accompagnée des éventuels justificatifs doit être envoyée ou déposée dans la boite à lettres du centre des finances publiques de BOBOKA à MAMOUDZOU au plus tard le vendredi 12 juin 2020 ;

; Pour les entreprises, les déclarations pourront être effectuées j usqu’au 30 juin 2020 .

. Sous réserve de validation de votre déclaration compte tenu des justificatifs produits, vous recevrez en principe votre avis d’imposition entre fin juillet et début septembre 2020.

Attention, un avis d’imposition sur le revenu ne constitue pas un justificatif de domicile. Il permet uniquement de justifier les ressources déclarées auprès de l’administration fiscale au titre d’une année.

Profitez de cette période pour effectuer votre déclaration sans attendre les derniers jours. Tout est accessible depuis votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr.

Particularité à Mayotte : le changement d’adresse

A Mayotte, une majorité de communes a procédé ces derniers temps à une mise à jour des adresses par délibération du conseil municipal.

Renseignez-vous auprès de votre mairie :

Si votre adresse a effectivement changé et quelle que soit la date du changement, mentionnez la nouvelle adresse à la rubrique «Adresse au 1 er janvier 2020 »

janvier 2020 » Et indiquez l’ancienne adresse à la rubrique « Vous avez changé d’adresse au 1er janvier 2019 » en précisant « Date du déménagement» au 31/12/2019.

Comment s’informer sans se déplacer ?

Sur le site impots.gouv.fr

Auprès du service des impôts des particuliers de MAMOUDZOU : par SMS : 06 39 29 29 95, par messagerie : sip.mamoudzou@dgfip.finances.gouv.fr ou à partir de la messagerie sécurisée de votre espace personnel. “La DRFIP vous rappellera rapidement pour répondre à vos questions.

“Cette année et à ce stade, en raison de la crise sanitaire COVID 19, aucun accueil physique ne sera réalisé au centre des finances publiques de BOBOKA. Mais les personnels de la DRFIP sont pleinement mobilisés pour répondre à vos questions par messagerie ou par rappel téléphonique.”

Pour une question sur la réglementation fiscale, vous pouvez également appeler le 0809 401 401 (numéro national non surtaxé).

Que faire si mon revenu 2020 va diminuer avec la crise ?

Pour 2020, si votre revenu va diminuer de façon importante, vous pouvez modifier votre taux de prélèvement à la source sur le site impots.gouv.fr, rubrique « gérer mon prélèvement à la source ».

Quelques données chiffrées à Mayotte