Enseignants, le lagon n’attend que vous

“Pour la 10e année consécutive, le Parc naturel marin de Mayotte lance l’appel à projets pédagogiques « Les p’tits fundis du lagon » pour l’année scolaire 2020-2021. Les projets doivent être soumis au Parc avant le 15 juin 2020.

Tout un chacun peut constater l’état parfois déplorable du milieu marin mahorais : plages sales, mauvaise qualité de l’eau par endroits, mangrove en régression…

Ces évolutions négatives des écosystèmes marins de notre île sont liées pour l’essentiel à l’action de l’homme. Mais il n’est pas encore trop tard pour sauver un lagon remarquable et une biodiversité toujours exceptionnelle. L’un des objectifs du Parc est de contribuer à la réduction de pressions humaines sur les écosystèmes marins par une modification des comportements en mer et à terre. Cette modification passe par une prise de conscience de notre société de la beauté et de la richesse du lagon, de sa fragilité et de l’impact de nos actions en mer et à terre sur son état de santé. Le rôle des enseignants apparait fondamental puisque 50% de la population mahoraise à moins de 18 ans. Le Parc souhaite accompagner les enseignants qui partagent cet objectif en proposant différentes interventions sur le terrain et en classe, des sorties pédagogiques en mer ou encore un soutien financier.

Comment candidater ?

Les porteurs de projet sont invités à remplir le dossier de candidature ci-joint et disponible sur le site internet du Parc naturel marin de Mayotte à l’adresse

www.parc-marin-mayotte.fr

et à fournir toutes les pièces et informations demandées, notamment en ce qui concerne la partie financière (devis). Le dossier est ensuite à adresser avant le 15 juin 2020 par voie électronique avec accusé de réception au Parc naturel marin de Mayotte sur l’adresse suivante : educ.pnmm@ofb.gouv.fr .”