Covid-19 : 15 nouveaux cas, 326 au total, avec une évolution des foyers groupés

Situation sanitaire

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 326

Hospitalisation au CHM : 20, dont 4 patients dans le service de réanimation

Patients officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début des symptômes) : 125 (chiffre non réactualisé depuis 48 H)

Décès : 4

Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 2100 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.

Consulter le bulletin-informations-covid-23-22-04-20

Des clusters anciens maîtrisés, de nouvelles zones de circulation apparaissent

Près de la moitié des cas confirmés sont considérés comme guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début des symptômes) et ne peuvent donc plus transmettre la maladie. Certains des clusters (regroupement de cas) identifiés et suivis régulièrement par les équipes de Santé Publique France et de l’ARS, sont aujourd’hui considérés comme « éteints ».

Un nombre important de cas avait retenu l’attention au CHM. La plupart d’entre eux sont aujourd’hui guéris. Grâce à un travail méticuleux conduit au CHM, le secteur médical compte très peu de nouveaux cas.

Chaque jour, les équipes de contact tracing (qui identifient patiemment les contacts des cas positifs, graves ou non) suivent la piste d’éventuelles nouvelles zones de circulation (clusters) du virus. Les équipes mobiles de l’ARS composées de médecins et d’infirmiers (parlant français et shimaoré) complètent ce travail, au contact des personnes covid + et de leur famille. Elles apportent les explications et les équipements nécessaires, réexpliquent l’importance de l’isolement des malades et du respect des gestes barrière.

Des tests de dépistage peuvent, éventuellement, être proposés à la famille proche et au voisinage, dans certaines situations.

Une vidéo explicative sur le port du masque est proposée par l’ARS en shimaore.