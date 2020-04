La Poste rouvre des bureaux et parvient à acheminer le courrier vers l’extérieur

La période de versement des prestations sociales s’est déroulée dans de bonnes conditions grâce à une organisation adaptée, à l’engagement des postiers et au soutien des pouvoirs publics.

A ce jour, 16 points de services, dont 11 bureaux de poste sont ouverts de 8h à 12h du lundi au vendredi. Grace à la mobilisation des Maires, cinq points partenaires La Poste Agences Communales sont également ouverts.

Réunit en audioconférence, le 15 avril, la Commission Départementale de Présence Postale Territoriale (instance de concertation composée de Maires, de conseillers départementaux et La Préfecture) a adopté ce renforcement de la présence postale. Ils ont également exprimé leur engagement aux côtés de La Poste et des postiers de Mayotte qui assurent au quotidien les missions essentiels du Groupe La Poste.

Sont ouverts les points de service de : Mamoudzou, Kaweni, Dzaoudzi-Labattoir, Pamandzi, Combani, Dzoumogne, Mtzamboro, Mtsangamouji, Dembeni, Chirongui, Sada, Bandrélé, Acoua, Mtsapéré, Koungou, Bouéni

Dans les bureaux de poste seuls les services suivants sont disponibles : Dépôt et retrait d’espèces (particulier et professionnels), Paiement de factures Eficash, Emission et paiement de Western union, Affranchissement lettres et colis.

Dans cette période, La Poste rappelle que les déplacements en bureaux de poste doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire.

Acheminement des colis et des lettres

La Poste poursuit ses expéditions vers l’hexagone via l’île de La Réunion. Un dispositif exceptionnel de fret aérien pour maintenir la continuité territoriale a été mis en place avec un affrètement d’un charter au moins une fois par semaine.

« Afin de faciliter les opérations et protéger la santé de tous, nous vous conseillons de prioriser les commandes contenant les produits essentiels, de préparer des envois boxables, ne nécessitant pas de contact physique avec le destinataire et pouvant être remis en boite aux lettres normalisée (format maximum du colis : 32 cm x 24 cm x 24 cm), de limiter la charge des colis à 15kg et la taille des colis à 1 m sur la plus longue dimension et / ou 1,50 m de développé (L+l+h<1,50m), pour éviter le port de colis à deux et garantir une distance sociale de 1 mètre, et d’indiquer toutes les données de livraison de vos destinataires (adresse e-mail, numéro de téléphone, …)

La livraison des courriers et colis

A ce jour, dans le strict respect des mesures barrière et de protection sanitaire, les plateformes de distribution du Courrier fonctionnent.

La distribution du courrier est effectuée actuellement du mercredi au vendredi

Pour l’ensemble des courriers simples ou suivis, le facteur les dépose dans la boite aux lettres. Les lettres recommandées et les colis sont remis selon un process adapté sans signature et sans contact.

Afin de faciliter aux facteurs la distribution du courrier dans les meilleures conditions, La Poste invite ses clients à inscrire lisiblement tous les noms des personnes vivant dans le foyer sur la boite aux lettres et recommande l’utilisation de la bonne adresse délivrée par la commune.

Les services sont également accessibles à distance, les clients peuvent être accompagnés par téléphone au 36 31 pour le service courrier colis, 3634 pour les professionnels, le 36 39 pour La Banque Poste et sur le site www.labanquepostale.fr , www.laposte.fr et leurs applications mobiles.

La Poste remercie ses clients de bien vouloir respecter strictement les mesures barrières et les conditions nécessaires à leur protection et à celle des postiers. C’est le respect de ces mesures par tous qui permettra chaque jour l’ouverture effective de chacun des bureaux de poste et des Carrés Pros.