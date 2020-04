Covid-19 : 27 nouveaux cas, portant à 311 le nombre de malades déclarés dont 42% de guérison

Situation sanitaire

Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte : 311

Hospitalisation au CHM : 22, dont 4 patients dans le service de réanimation

Patients officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début des symptômes) : 125 (42 % des cas confirmés)

Décès : 4

Depuis l’introduction du virus à Mayotte, plus de 2000 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM.

Consulter le bulletin-informations-covid-22-21-04-20

De nombreux cas asymptomatiques

Comme annoncé hier, dans un souci de contrôler la diffusion du virus, l’ARS réalise davantage de tests de dépistage, au cas par cas, en fonction de la situation, auprès de l’entourage direct des cas confirmés. Au fil des résultats, l’ARS constate que la plupart des patients positifs ne présentent pas ou peu de signes cliniques. Il faut donc être très vigilant car, comme l’indiquent les scientifiques, même en l’absence de signes, vous pouvez être porteur du virus.

Plus que jamais le respect des mesures barrières, la distanciation physique d’un mètre minimum (2 pas entre 2 personnes), la réduction des contacts (famille, amis, collègues) et les mesures de confinement doivent être maintenus avec le même engagement sur l’ensemble du territoire.

Le numéro vert local est accessible tous les jours, week-end compris, de 8h à 18h au 0 801 90 24 15 pour toute information non médicale (appel gratuit).