MAITRE D’OUVRAGE :

Commune de M’tsamboro

Correspondant : HACHIME Soibirdine,

place Hôtel de ville 97630 M’TSAMBORO.

tél. : 0269621950, télécopieur : 0269621950

Courriel : soibirdine.hachime@mairie-mtsamboro.fr

Type de procédure : procédure adaptée.

OBJET DU MARCHÉ :

Création de vestiaires de type modulaires sur les terrains de football de Hamjago et Mtsamboro.

Type de marché de travaux : exécution.

CPV – Objet principal : 44211100

Objets supplémentaires : 44211100

Lieu d’exécution : Terrain de football de Hamjago et Mtsamboro

Des variantes seront-elles prises en compte: oui.

Prestations divisées en lots : oui.

LOT 1 : GÉNIE CIVIL TERRAIN DE FOOTBALL MTSAMBORO

LOT 2 : GÉNIE CIVIL TERRAIN DE FOOTBALL HAMJAGO

LOT 3 : FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN MODULAIRE TERRAIN DE FOOTBALL MTSAMBORO

LOT 4 : FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN MODULAIRE TERRAIN DE FOOTBALL HAMJAGO

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d’exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 22 Juin 2020

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET CRITÈRES D’ATTRIBUTION :

se référer au règlement de consultation

Obtention et transmission du présent marché : e-matchespublics.com

Date limite de réception des offres :

15 Mai 2020 à 12:00.

Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché : 22/ST/2020/MTZ.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 17 Avril 2020

POUR DES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE TECHNIQUE PEUVENT ÊTRE OBTENUS :

MAORE ETUDES ET INGENIERIE – ZI NEL KAWENI BP 278 97600 MAMOUDZOU

Correspondant : Monsieur TAHIRY,

tél. : 0269615185,

courriel : mei5.mayotte41@orange.fr

POUR DES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF PEUVENT ÊTRE OBTENUS :

Direction des services technique, Mtsahara 97630 MTSAMBORO

Correspondant :M. Suldine ABDALLAH ou bien Soibirdine HACHIME,

tél. : 0639279161,

courriel : hachimesoibir1@gmail.com

INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :

Tribunal administratif de Mayotte, tél. : 0269621950,

courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.fr